"Persisti e resisti: liberati dai Pensieri Tossici", masterclass alla CoachingX100 School 

Venerdì 7 giugno dalle 17.50 alle 19.45 presso CoachingX100 School a Pescara si svolgerà una masteclass dal titolo 'Persisti e resisti: liberati dai Pensieri Tossici'. Sai cosa succede a un’ostrica quando viene ferita da un granello che penetra al suo interno? Si protegge con una sostanza iridescente, ricoprendo il granello con strati di madreperla.

La stessa cosa capita nella vita di ogni essere umano. La lezione è che, se non fosse per l’intrusione del granello, non ci sarebbe la perla. La perla è la risposta luminosa ad un ostacolo. Nei momenti di sconforto ripenso al comportamento dell’ostrica e ogni mattina mi chiedo:

Con quali strati di luce voglio circondare ciò che sta ostacolando i miei progressi?

Come posso persistere oggi?

A cosa devo resistere ora?

Sappiamo che le nostre azioni possono essere impedite. É inevitabile. Ma non vale la stessa regola per le intenzioni. Nessuno può impedire la tua disposizione d’animo. Non c’è ostacolo che può impedire il tuo spirito d’iniziativa. Anzi.

Gli ostacoli rendono più luminose le tue azioni. La mente umana è in grado di adattare, convertire e trasformare gli ostacoli. Puoi trasformare ogni resistenza in una forma di assistenza. É così che l’ostacolo ti aiuta a disegnare meglio la via da percorrere perché ciò che trovi sul tuo percorso diventa il tuo percorso.

Quindi la sfida non consiste nel superare gli ostacoli. La sfida più grande consiste nel persistere nella creazione del tuo percorso e nel resistere alle distrazioni o allo sconforto. Ogni impedimento sul tuo percorso non fa altro che far progredire le tue azioni. Ecco i due capitoli decisivi nella storia di ogni essere umano. Persisti e resisti.

Primo capitolo: resisti alle distrazioni e allo sconforto. Liberati dei pensieri tossici Secondo capitolo: persisti sul tuo percorso

L'evento è a ingresso libero. La durata di questo laboratorio aperto a professionisti ed imprenditori è di 100 minuti. La sala contiene solo 25 posti. Info via Whatsapp: 349/4978015.