Penne ricorda Rocco Core nell'Antistadio del Campo "Colangelo"

Sarà ricordato domenica 16 giugno alle ore 10, con una suggestiva cerimonia commemorativa, Rocco Core. Una grande figura di uomo e atleta, scomparso nel dicembre 2018, cha ha dato lustro a Penne e a tutta la comunità vestina dapprima come giocatore e, in seguito, come allenatore delle giovanili del Penne Calcio.

Alla manifestazione parteciperanno, in un incontro di calcio amichevole, i suoi ex allievi e una folta rappresentanza delle vecchie glorie del calcio pennese, tra cui:

Felice Liberati,

Antonio Tranquilli,

Antonio Giannetti,

Roberto Palma,

Carlo Ranieri,

Guglielmo Macrini,

Giovanni Severo,

Enzo Di Federico,

Vincenzo Pilone,

Mauro Di Pietro

L'occasione, per conto di questo gruppo di amici ed ex allievi e della società Penne Calcio 1920 in vista del prossimo centenario dalla fondazione del Penne, è di avanzare la proposta di intitolazione del nuovo stadio alla memoria di Rocco Core.