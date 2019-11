Caprara d'Abruzzo, passeggiata a Villa Acerbo domenica 24 novembre

L'appuntamento, organizzato dal sodalizio Spoltour, sarà valido come evento formativo per architetti, dottori agronomi e forestali. In caso di maltempo, l'evento verrà rinviato alla settimana successiva.

Alle 11,30 comincerà la visita guidata al parco e, all'interno della Villa, il momento dei saluti istituzionali a cui prenderanno parte il sindaco Luciano Di Lorito e la sua vice Chiara Trulli, assessore al turismo e coordinatrice del progetto Spoltour.

"Questo appuntamento - spiega Trulli - nasce dalla sinergia tra l'assessorato al turismo e le associazioni partner del progetto Spoltour. La Centenaria, I Colori del Territorio e la Pro Loco di Caprara sono ancora una volta al nostro fianco per valorizzare le specificità del territorio".

Sono poi previsti gli interventi di:

Alberto Colazilli del Fai, esperto di storia dell'arte e curatore di parchi e giardini

Claudio Varagnoli, professore ordinario di restauro dell'Università D'Annunzio

Alle 13.30 pausa pranzo con musiche tradizionali a cura della Pro Loco di Caprara. Dalle 14.30 alle 16 passeggiata alla scoperta delle specie ornamentali del parco con Matteo Colarossi, presidente del consiglio dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Pescara.

Conclusione con una visita guidata al centro storico di Caprara, con le guide turistiche e ambientali della Pro Loco di Spoltore Terra dei Cinque Borghi.