"L'Albero della Vita", giornata ecologica e spirituale al Parco della Libertà

Un evento a ingresso libero, dalle 10 a mezzanotte, si terrà domenica 30 giugno a Montesilvano, con la partecipazione del gruppo di Silvi "Libertà di Scelta", Aics, Dog Village e Centro Zoè.

Il nome dato all'iniziativa si riferisce al simbolo di nascita e di rinascita e emblema di una nuova consapevolezza esistenziale. La giornata si svilupperà interamente con laboratori didattici e giochi tematici per adulti e bambini, aree per baratti e riciclo, dimostrazioni di yoga, yoga in gravidanza, riflessologia, campane tibetane, danza terapia, osteopatia, epigenetica.

Incontri e stand informativi su Gruppi d’Acquisto, partecipazione e solidarietà, costruire in paglia, agricoltura moderna con le radici nel passato, Banco di semi antichi, scelte alimentari, medicine complementari.

Alle 21 si parlerà di libertà di scelta e vaccini con Silvia Marcone, Roberto Petrella e con Dario Miedico, noto per le sue perplessità scientifiche sulle vaccinazioni di massa.

“Ancora una volta il Parco della Libertà diventa luogo non banale di vita all’aria aperta”, precisa uno dei promotori, Gabriele Bettoschi. Info 388/6225544 - 371/3183065.