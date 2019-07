"Papà Ti Salvo Io" torna sulle spiagge di Pescara e Montesilvano

Lifeguard – La Compagnia del mare Italia annuncia l’evento più atteso della stagione 2019, “Papà Ti Salvo Io”, organizzato e ideato dalla Società Nazionale di Salvamento Genova. Lifeguard parteciperà all’evento in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento Pescara e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera.

Appuntamento il 4 agosto a Pescara, nello stabilimento Belvedere, e il 18 agosto a Montesilvano ai Bagni da Bruno. Sono i bambini i protagonisti indiscussi di questa manifestazione, che nelle edizioni precedenti ha raggiunto le quattromila presenze per ciascuna giornata. L’obiettivo è sensibilizzare le persone alle regole d’oro per un bagno sicuro e insegnare ai più piccoli le regole base della sicurezza in mare, affinché siano poi gli stessi bimbi a trasmetterle ai loro genitori.

Si inizia con la spiegazione teorica delle regole da tenere a mente e fare proprie per poter godere di una balneazione serena e sicura, per poi procedere con la promozione finale con brevetto del “Baby Watch”. Il brevetto viene consegnato direttamente dal Comandante della Capitaneria di Porto al Baby Watch che risponderà correttamente alle domande.

Un vero e proprio “show”, come lo definisce il presentatore Cristian Di Santo, Presidente della Società Nazionale di Salvamento Pescara, anima l’intero evento, dove si susseguiranno simulazioni di salvataggio utilizzando mezzi d’avanguardia con la partecipazione della Capitaneria di Porto, nonchè della base aerea della Guardia Costiera. All’opera anche i cani di Salvataggio della Sics, che con le loro simulazioni incantano e stupiscono adulti e piccini. La giornata procede con il 'ciak si gira' per un’iniziativa importante a livello nazionale per sensibilizzare sulla sicurezza in mare. Ad oggi la Società di Salvamento Pescara detiene un titolo: il “bagnino più piccolo del mondo” che, durante queste giornate, verrà presentato a tutti i partecipanti.

L’evento ha una grande risonanza, non a caso coinvolge il lavoro di oltre cento persone, che con dedizione e passione organizzano, inventano e coinvolgono per fare in modo che queste giornate rimangano indelebili nella memoria di chi le vive e di tutti quelli che vi partecipano. Lifeguard – La Compagnia del Mare ama il mare. Per questo motivo durante l’evento non mancheranno argomenti per la campagna di sensibilizzazione “Save the sea” salviamo il mare dalla plastica. Durante l’evento vedrete sfilare tutti i bagnini dello staff 2019 con la linea di abbigliamento Lifeguard – La Compagnia del mare. Buona musica, tanti gadget, divertimento, ma soprattutto l’allegria dei bambini accompagneranno lo show più bello d’Italia.