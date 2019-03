A Villa De Riseis arriva una panchina rossa contro la violenza di genere

Venerdì 8 marzo, in occasione della giornata dedicata alla donna, sarà inaugurata una panchina rossa all'interno del Parco di Villa De Riseis. L'iniziativa è a cura dell'Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Sezione Territoriale di Pescara, con il patrocinio del Comune.

La panchina è rossa come rosso è il colore simbolo della lotta alla violenza di genere, l'associazione ha voluto donarla a uno dei parchi più frequentati della città per continuare l'opera di sensibilizzazione da parte della società civile. Verrà ospitata nell'area verde dove c'è un'altra panchina in memoria di una donna uccisa barbaramente, la psicologa Monia Di Domenico.