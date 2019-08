Palio e Certame de la Contea di Popoli 2019, il programma

Sta per iniziare il mese di fuoco per il Gruppo Storico Città di Popoli che ha preparato ogni particolare nel migliore dei modi; tante le trasferte che nel mese di agosto terranno impegnata l’associazione in varie zone d’Italia.

Il gruppo si è appena distinto nell’ultima apparizione a Castel di Sangro, in occasione della Cerimonia di chiusura dei campionati del mondo studenteschi di Tennis dove ha deliziato il foltissimo pubblico con uno spettacolo molto apprezzato di musici, sbandieratori e la scuola d’arme di alabardieri.

L’associazione ha investito molto sugli under 20:

«Questa linea di pensiero – dice Vito Marino, il Presidente – è stata vincente considerando che, dopo il duro lavoro di anni, ora ci troviamo a gestire una delle scuole musici e sbandieratori più folta della regione».

Passando ora agli eventi più attesi non si può fare a meno di soffermarsi sullo Zurlo della Bandiera del 7 agosto, gara spettacolare tra sbandieratori, ma soprattutto sull’11 agosto con il Palio e Certame de la Contea di Popoli.

La manifestazione inizierà alle 18 con un sontuoso corteo a cui parteciperanno oltre 200 figuranti, al termine del quale si svolgerà il Palio della Ruota (gara di tiro alla fune) tra i quattro Rioni di Popoli:

Castello,

Sant’Anna,

Torre de l’Aja

Attoja

Alle 21 lo spettacolo serale, con la ormai celebre accensione della piazza da parte dei balestrieri e si passerà poi ai giocolieri, mangia-fuoco, sbandieratori, cavalieri, arcieri, alabardieri e ai fuochi artificiali.

A chiudere la giornata sarà la tenzone finale tra i due Cavalieri che si batteranno per la mano della figlia di Giovan Giuseppe Bonaventura Cantelmo, Duca e Signore della Città… in onore del vincitore saranno messe in scena magnifiche coreografie e scenari che avvolgeranno in una cornice rinascimentale il pubblico accorso.

Quest’anno i gruppi ospiti, che metteranno in scena coreografie esaltanti, sono:

i Trombonieri di Cava de’ Tirreni,

il Sestiere Filiamabili della Giostra Cavalleresca di Sulmona

il Mastrogiurato di Lanciano