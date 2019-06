Anche a Pescara fa tappa il "Pa Social Day"

Martedì 18 giugno si terrà la seconda edizione del "Pa Social Day", un evento unico nel suo genere a livello internazionale con 18 città impegnate in contemporanea sui temi della nuova comunicazione.

"Bandi europei più accessibili con i social media" è il tema scelto per la tappa abruzzese in programma a Pescara, nella sala del consiglio comunale, dalle ore 9,30 alle ore 13,30. I lavori saranno aperti dai saluti del presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. A seguire l'introduzione di Pier Paolo Di Nenno, giornalista e co-coordinatore di Pa Social Abruzzo.

La co-coordinatrice è Antonella Tollis, responsabile ufficio Informazione e Social media della Regione Abruzzo. Alle ore 10 è previsto l'inizio di una tavola rotonda, moderata dal giornalista dell'Ufficio stampa della Giunta regionale, Duilio Rabottini, in cui verranno evidenziate le best practice di comunicazione social nel settore pubblico e in quello privato. Nel dettaglio, sono previsti gli interventi di:

Giammaria De Paolis, imprenditore e web manager

Monica Di Fabio, giornalista e social media manager

Maura Di Marco, responsabile della comunicazione per la Camera di Commercio Chieti-Pescara

Pino Cavuoti, addetto stampa del Comune di San Salvo

Rosaria Maresca, addetto stampa del Comune di Chieti

Fabrizio Caporale, responsabile dell'ufficio di comunicazione istituzionale del Comune dell'Aquila

Nello Di Marcantonio, giornalista e comunicatore

A seguire, la giornalista Barbara Scorrano terrà una simulazione di comunicazione social di un bando europeo. L'evento si potrà seguire sui canali social della Giunta regionale: per la diretta Facebook l'account è @RegAbruzzo, mentre per il live tweetting ci si può collegare a @Regione_Abruzzo.