Openday dell'associazione Miricreo con presentazione dei corsi per l'anno 2019/2020

Il 21 settembre l’associazione Miricreo di Montesilvano apre le porte per presentare il nuovo calendario delle attività.



Questa è una giovane ma consolidata realtà , attiva nella provincia di Pescara, che accoglie esperienze e saperi in numerose discipline che ogni anno vengono organizzate in un programma ricco di corsi e incontri tematici. Durante l’open day verranno illustrate le attività ed il loro calendario, i costi, le convenzioni e sarà possibile visitare la struttura.



I corsi attivi dal mese di ottobre:

ceramica

falegnameria

restyling mobili

tappezzeria

taglio&cucito

piccolo artigianato

serigrafia

storia dell'arte

arte contemporanea

cineforum

lezioni di cinema

guida all'ascolto musicale

cucina tradizionale

cucina dal mondo

pasticceria

degustazione e analisi sensoriale birra - vino - formaggi - olio

nutrizionismo

cene e feste sociali

lingue

teatro e laboratori espressivi per bambini e ragazzi (Cts Pescara)

laboratori sulla sessualità (LaFormicaViola)

psicologia e scarabocchio degli adulti (Collezione Nato Frascà Associazione)