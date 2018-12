Open Museum, un sabato dentro le attività del Museo delle Genti d'Abruzzo

Un'intera giornata, dalla mattina a mezzanotte, dedicata al Museo delle Genti d'Abruzzo. È "Open Museum", in programma sabato 22 dicembre. Il museo sarà visitabile a ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 24. La giornata prevede anche la riapertura della sala Di Prinzio con un nuovo allestimento.

Presenti artigiane e docenti esperte di tessitura e telai che illustreranno iniziative e corsi per adulti. In contemporanea Umberto Palazzo, musicista e dj, sarà nella sala della Grotta pronto a raccogliere live - con l'allestimento di una sala di registrazione - contributi sonori di canti abruzzesi e suoni con strumenti della tradizione.

Una serie di postazioni allestite all'interno del museo coinvolgeranno i visitatori in attività didattiche, con la guida dei professionisti che collaborano costantemente con il museo. Dal cantastorie Giovanni Piazza, per la divulgazione e conoscenza di storia e archeologia abruzzese, a Carmen Mazza, docente specializzata in didattica per bambini, alle operatrici di Esclamé con attività dedicate all’archeologia e tradizioni.

La sera il momento del premio Genti d'Abruzzo, con la consegna di un oggetto realizzato da Marco Mazzei, in dieci esemplari, tanti quanti sono i rappresentanti di dieci campi della cultura che ricevono il riconoscimento. Persone che sono nate in Abruzzo o che danno lustro alla regione. A conclusione in sala Favetta il museum-party con il live di Sam Paglia e il dj set di Alessandro Marini.

Altri appuntamenti in programma: