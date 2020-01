Ultimo open day all'Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ su benessere e moda

Ultimo open day all’istituto ‘Di Marzio-Michetti’ di Pescara, dedicato alla bellezza e alla moda, domenica 26 gennaio. Questo il programma:

Per informazioni: 085-412087. Ecco che cosa ha spiegato la dirigente Maria Antonella Ascani:

“Chiudiamo gli appuntamenti con i nostri open day con una vera e propria festa dedicata alla bellezza con gli indirizzi moda e benessere, un’occasione per valorizzare la maestria e la professionalità che il nostro istituto garantisce agli studenti, che sin dal primo anno vivono, accanto all’attività didattica, ore di laboratorio per apprendere come ideare, progettare, disegnare e realizzare modelli originali o come gestire il benessere dei propri utenti. Le famiglie potranno vedere abiti preziosi e sorprendenti sfilare nella scuola e ammirare le mani all’opera dei nostri ragazzi”.