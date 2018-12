“Oltre la voce”, lezione magistrale con Franco Fussi e tavola rotonda con Cheryl Porter

Giovedì a Pianella l’Accademia Musicale Città di Pianella presenta la seconda edizione di “Oltre la voce” con la lezione magistrale tenuta dal professor Franco Fussi e una tavola rotonda con special guest Cheryl Porter (foto). Un incontro rivolto a tutti coloro che usano la voce in senso artistico e professionale, quindi cantanti, insegnanti di canto, attori, insegnati intesi come educatori nelle scuole di ogni ordine e grado, logopedisti, foniatri.

“La voce è l’espressione di chi siamo – dichiara Vincenzo Di Nicolantonio, presidente dell’Accademia Musicale Città di Pianella – la voce è il nostro strumento più intimo, bisogna prendersi innanzitutto cura della propria voce per poter andare oltre. “Oltre la Voce” c’è la nostra storia personale, c’è la nostra unicità, c’è tutto il bello da esternare e comunicare al mondo ma che troppe volte resta impigliato e nell’ombra, noi vogliamo che questa voce vada oltre liberandosi. Abbiamo deciso di portare in Abruzzo, per la seconda edizione di “Oltre la Voce”, il professor Franco Fussi in quanto punta di diamante per chi si occupa di voce. Tutti hanno studiato sui suoi libri o sulle sue dispense e hanno avuto una visita con lui, averlo in Abruzzo è un’occasione imperdibile perché si resta catturati dalla sua sapienza. Ti insegna ad avere coscienza e non solo conoscenza dello strumento: la voce”.

Foniatra dei più grandi della musica da Laura Pausini a Dalla, da Jovanotti a Bocelli, come anche Renga, Amoroso, Elisa e tanti tanti altri ancora, Franco Fussi è medico-chirurgo, specialista in Foniatria e Otorinolaringoiatria, Responsabile del Centro Audiologico Foniatrico dell’Azienda USL di Romagna a Ravenna, Responsabile scientifico del corso di Alta Formazione in Vocologia Artistica dell’Università di Bologna diretto dal prof. Angelo Pompilio (con sede a Ravenna), Franco Fussi è docente al Corso di Laurea di Logopedia dell’Università degli Studi di Bologna e già docente al Corso di Specializzazione in Audiologia e Foniatria dell’Università di Ferrara. Consulente Foniatra presso il Teatro Comunale di Bologna, l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, il Rossini Opera Festival e la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino.

Membro eletto del Collegium Medicorum Theatri. Special guest di “Oltre la Voce” sarà Cheryl Porter che condividerà la sua esperienza come cantante e come insegnante. Ben nota per il suo virtuosismo vocale, è salita alla ribalta social e mediatica per le proteste rivolte alla superficialità e scarsa preparazione e incompetenza di chi spesso entra nel mondo nella musica. Cheryl Porter è una cantante statunitense, autrice e vocal coach.

Mescolando spirituals, gospel, classica e jazz, Cheryl Porter si distingue per le sue doti vocali e si trova presto a duettare e collaborare assieme a grandi artisti fra cui Zucchero, Paolo Conte, Katia Ricciarelli, Tito Puente, Mariah Carey, David Crosby ed Amii Stewart. Fra le sue sperimentazioni musicali c'è anche l'album 'Mina in Black', in cui l'artista reinterpreta in chiave jazz e blues i grandi successi della celebre Mina reinventando i testi in lingua inglese. Nel 2008 esce il secondo volume 'Mina in Black 2', questa volta cantato in italiano.

L’accademia Musicale Città di Pianella dal 2010 intende promuovere l’arte e insegnare la musica dalla prima infanzia. I soci fondatori sono Vincenzo Di Nicolantonio, Mirko Minetti e Alessandro Panzone e rispettivamente insegnanti di canto, batteria e chitarra. Aggiornamento, formazione approfondimento, confronto con vari eventi organizzati, stage, clinic, concerti, registrazioni, master class, incisioni.

“Con l’accademia – conclude Di Nicolantonio – abbiamo prodotto tre incisioni del Vocal Ensemble, brani i cui arrangiamenti sono di Paolo Catone: Let it be con la partecipazione di Sergio Calafiura, As con la partecipazione di Silvia Mezzanotte, Sorridere Sempre con Luca Velletri (voce per Walt Disney, Phantam of the Opera, Jesus Christ Super Star etc.). Annualmente il nostro “Jukebox”, concerto dei ragazzi del corso d’insieme, che ha visto Michele Luppi come ospite (tastierista e vocalist degli storici Whitesnake). Nel 2016 il nostro musical-opera rock ‘Pinocchio: il segreto della vita’ una nostra rivisitazione della favola di Collodi originale in regia, sceneggiatura e scenografia e coreografi”.

