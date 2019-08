“Note sotto le stelle” a Spoltore per la vigilia di San Lorenzo

Nella vigilia di San Lorenzo, Spoltore diventa un piccolo osservatorio e palcoscenico per concerti e intrattenimento. La musica farà da cornice e colonna sonora allo spettacolo delle stelle cadenti: “Note sotto le stelle”, appunto, la manifestazione che il 9 agosto nel centro storico di Spoltore ospiterà concerti e osservazioni astronomiche, degustazioni e intrattenimento. Promossa da “Pro Loco Spoltore – terra dei 5 borghi” in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso e con il patrocinio del Comune di Spoltore, l’iniziativa raggiunge la sua seconda edizione, forte del successo della prima, lo scorso anno, che ha visto circa 7000 presenze.

Per una notte Spoltore diventerà un osservatorio astronomico a cielo aperto: a partire dalle 19, presso il punto informativo di Vico Belvedere nei pressi della pinacoteca, sarà possibile prenotarsi per le osservazioni guidate dal Gruppo Astrofili Pescaresi, che sveleranno i segreti del cielo con l’ausilio di telescopi professionali posizionati sul torrione del castello, nel punto più alto e suggestivo del borgo. Mentre l’incanto delle Perseidi ci terrà con lo sguardo al cielo, lungo le strade e le piazzette del borgo risuoneranno le note di jazz, musica classica, tango e flamenco, tra consulti olistici e intrattenimento per i più piccoli, tra stand gastronomici e degustazioni di vino e birre artigianali, per celebrare al meglio una tra le notti più magiche dell’estate.



Il programma della serata prevede i seguenti appuntamenti:

Ore 19: apertura prenotazioni per le osservazioni astronomiche nel Punto Informativo Poa (Vico Belvedere, c/o Pinacoteca)

Ore 21: duo jazz piano e fisarmonica V. De Ritis – W. Di Mauro (piazza D’Albenzio)

Dalle ore 21: intrattenimento con il clown G. Castellano (largo Belvedere) e consulti olistici con Catia Iannucci (Vico Belvedere)

Ore 21.30: osservazioni astronomiche Gruppo Astrofili Pescaresi “RA” (torrione del castello)

Ore 21.30: spettacolo di Flamenco (piazza Di Marzio) con S. Astolfi e F. Paolone

Ore 22: concerto del Quartetto di Pescara (Largo Fosse del grano)

Ore 22.30: Piero Delle Monache Jazz Band (piazza D’Albenzio)

Ore 22.30: spettacolo di tango (piazza Di Marzio)

Prenotazioni per le Osservazioni astronomiche presso Vico Belvedere, c/o la Pinacoteca. Info: tel. 339/8510937.