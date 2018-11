'Nduccio "docente" a Spoltore per l'Università della Terza Età

'Nduccio sarà lo specialissimo "docente" che martedì 20 novembre terrà una lezione a Spoltore, nella sala consiliare del Comune, per l'Università della Terza Età. Nello specifico, il cantautore e cabarettista pescarese parlerà della "Letteratura abruzzese in America”, in particolare attraverso l'analisi dei testi di Pascal D’Angelo, John Fante e Pietro Di Donato.

L'incontro si terrà a partire dalle ore 16.

Non è la prima volta che 'Nduccio partecipa come relatore ai corsi dell'Università della Terza Età di Spoltore. E ogni volta, come è facile immaginare, sono grasse risate.