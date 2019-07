Nuovo appuntamento con "Naturaracconta" insieme a Marcello Sacerdote

Venerdì 12 luglio avrà luogo il 4°appuntamento di Naturaracconta, progetto di Escursioni e Camminate con Teatro, Racconti e Musica, nato dalla collaborazione tra CuntaTerra e Camminare in Abruzzo, patrocinato dal Parco Nazionale della Majella.

Il cammino di Naturaracconta ci riporta sui pascoli alti della nostra bella Majella. Un’esperienza che coinvolgerà totalmente tutti i sensi, ascoltando e rivivendo la nostra storia, al passo lento di un viaggio piccolo ma intenso che susciterà non poche emozioni.

Grazie alla partecipazione di Marcello Sacerdote, attore, musico, contastorie e soprattutto amante della nostra bella storia, ascolteremo racconti in rima e in prosa dei pastori poeti, di cui leggeremo le antiche incisioni sulle rocce, della loro vita su queste montagne, della loro felice e triste solitudine, accompagnati da suoni ancestrali di canti e strumenti pastorali come la zampogna e i flauti arcaici. Il tutto costantemente immersi nel verde dei pascoli, nel blu del mare all’orizzonte, tra panorami che spaziano oltre la nostra immaginazione.

PROGRAMMA

Ore 16.30 ritrovo nel parcheggio dell'Hotel Mammarosa

Ore 17.00 partenza escursione, con pause tra suoni letture e racconti

Ore 19.00/19.30 circa: ritorno e momento conviviale con musica e degustazione di formaggi del Pastore

Attrezzatura: si consigliano scarpe da trekking o suola rinforzata. Abbigliamento comodo a strati. Zainetto piccolo, con acqua, cappello, pile o giacca , macchina fotografica. Bastoncini se soliti in uso.

COSTO

€ 15 per adulto (la quota comprende il servizio guida con Accompagnatore di media Montagna del Collegio delle Guide Alpine d’Abruzzo e la copertura assicurativa Rct). I bambini sotto i 14 anni in famiglia pagano € 5

Prenotazioni al 3283310602 (Luca) anche messaggio WhatsApp.