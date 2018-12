Spoltore, tante iniziative per il Natale nella scuola d’infanzia dell’Istituto “Dante Alighieri”

Anche quest’anno la scuola dell’infanzia dell’Istituto “Dante Alighieri” di Spoltore ha coinvolto bambini e famiglie in una serie di iniziative a sfondo solidale ed educativo. Le iniziative, trasversali a tutte le religioni e con riferimento ai progetti legati al programma scolastico, sono state spunto di riflessione, ma hanno anche lasciato spazio al divertimento, al gioco e alla musica.

Gli eventi sono iniziati il 3 dicembre, giornata in cui i bambini hanno decorato gli alberi di Natale (a Caprara e Villaraspa) con addobbi Natalizi realizzati con materiale di riciclo, in occasione della seconda edizione dell’iniziativa “Recuperiamo il Natale insieme” promossa dall’associazione civica “InComune” .

Il 5 dicembre i bimbi si sono recati a Villa Raspa di Spoltore per l’ormai consueto appuntamento natalizio offerto dal Centro L’Arca, al Multicinema, dove hanno assistito allo spettacolo dell’Accademia Internazionale della Voce, con le più belle canzoni e favole delle principesse Disney.

La più richiesta è stata Frozen, favola ambientata in un regno di ghiaccio, racconto che le maestre hanno abbinato al progetto d’Istituto dedicato all’importanza dell’acqua (per il quale ogni bambino ha simbolicamente donato una bottiglia d’acqua)

Il 14 dicembre, nella sede in via Basilea, i bambini hanno partecipato allo spettacolo di magia offerto dall’Agbe, per il quale i genitori hanno attivato una raccolta fondi a favore della Comunità Educante “La Rosa” di Spoltore e dell’Agbe, Associazione Genitori Bambini Emopatici.

Le attività natalizie si sono concluse il 18 dicembre con il magico arrivo di Babbo Natale a scuola e i saluti ai genitori il 19 e 21 dicembre.