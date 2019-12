Successo per la manifestazione "Natale in Corso" [FOTO]

Successo nel weekend per "Natale in Corso", con cui corso Vittorio si è animata per il Natale proponendo eventi e shopping tra il 21 e il 22 dicembre. L'iniziativa è stata organizzata dai commercianti con la Confartigianato di Pescara e ha previsto esibizioni musicali, attività per bambini, Babbi Natale, elfi e magie itineranti.

Un coro gospel itinerante ha rallegrato l'atmosfera, insieme a trampolieri in abiti Led itineranti con violinista d'accompagnamento. Da menzionare anche "Il Circo Incantato" con personaggi fantasy e giocolieri, e l'incontro con Babbo Natale per foto e letterine sul suo trono. L'iniziativa verrà sicuramente replicata anche il prossimo anno.