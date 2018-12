“Natale in Abbazia” a Santa Maria Arabona di Manoppello

Dopo il successo delle scorse tre edizioni, torna l’evento organizzato e ideato dall’Associazione Musicale Culturale “Coro Polifonico Santa Maria Arabona”, presieduta da Frank William Marinelli, e con il Patrocinio del Comune. Una delle manifestazioni natalizie più sentite, unica nel suo format, che conferma l’Associazione musicale culturale in prima linea, di riferimento nel Comune di Manoppello.

Venerdì 14 Dicembre alle ore 16 ci sarà la Banda di Babbi Natali “Folkor Band” lungo le vie, che passeranno casa per casa per augurare a tutte le famiglie un felice Natale da parte dell’Associazione, alle 19 la Banda allieterà i presenti nel Salone dell’Abbazia a seguire lo spettacolo di danza del Centro Coreografico “Corpi in Movimento” diretto da Daniel Lapenna e la degustazione di panettone.

Sabato 15 Dicembre alle 20.30 concerto di musica tradizionale abruzzese del gruppo “I Lupi della Majella” nel salone adiacente l’Abbazia con degustazione di vin brulé.

Domenica 16 Dicembre alle ore 18.30 tradizionale concerto di Natale in Abbazia eseguito dal “Coro Polifonico Santa Maria Arabona” diretto dal presidente Frank William Marinelli e il gruppo “Girotondo in Sol Minore” a seguire degustazione di dolci natalizi e brindisi finale di buone feste. Il tutto impreziosito dalla Mostra allestita dal “Gruppo Mostre d’Arte Arabona” dell’Associazione che ha coinvolto i seguenti soci scultori, presepisti, pittori, ceramisti e artigiani locali e non:

Adele Schiazza,

Barbara D’Aurelio,

Gabriele Di Pietrantonio,

Giampaolo Di Mattia,

Gianfilippo Aceto,

Giuseppe Di Iorio,

Maria Gabriella Melena,

Rita D’Emilio,

Rita Listrani,

Salvatrice Scudo,

Sandro Aceto

Silvana Aceto

La mostra rimarrà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 nei tre giorni e alla fine di ogni evento. Il giovane Presidente Frank William Marinelli, giunto al terzo anno consecutivo di presidenza, dichiara: