"Natale in Corso": corso Vittorio si anima per il Natale con un weekend di eventi e shopping sabato 21 e domenica 22 dicembre. L'iniziativa è organizzata dai commercianti con la Confartigianato di Pescara e prevede musica, attività per bambini, Babbi Natale, elfi e magie itineranti.

Programma:

coro gospel itinerante

trampolieri in abiti Led itineranti con violinista d'accompagnamento

street band (tra cui "Sonia e Daniela" e "One Shot '80 Band") fino a tarda sera in 4 postazioni

dalle 16 "Il Circo Incantato", all'altezza della Banca d'Italia, con personaggi fantasy e giocolieri

dalle 16 alle 21, all'altezza di Benetton, incontro con Babbo Natale per foto e letterine sul suo trono

sabato dalle 17 e domenica dalle 11 Banda dei Babbi Natale con elfi e gonfiabili + "Il tempio della magia"

domenica dalle 10 sfilata di un gruppo di motociclisti con Babbo Natale lungo corso Vittorio

Ecco cosa afferma il vicepresidente di Confartigianato Pescara con delega agli Eventi, Barbara Lunelli: