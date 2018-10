Nada Di Gregorio presenta a Torre de' Passeri il romanzo autobiografico "Corri e non fermarti"

La scoperta di una malattia che rende vulnerabili alla paura e allo sconforto. L’angoscia nel cuore e il periodo faticoso della chemioterapia.

Saranno poi i ricordi e il calore delle persone giuste ad aiutare la protagonista ad uscire dal tunnel della disperazione e a farle ritrovare la voglia di vivere. In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, il Centro Italiano Femminile (Cif) di Torre de' Passeri, promuove e organizza, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, un incontro con Nada Di Gregorio, autrice del romanzo autobiografico "Corri e non fermarti. Dopo ogni traguardo c'è sempre un punto di partenza".

La presentazione del volume, edizioni del Faro, è in programma sabato 27 ottobre in Municipio. All’incontro saranno presenti, insieme all’autrice, Agnese Federico, che modererà il dibattito, e Valentina Pascetta, che leggerà alcune pagine del libro.