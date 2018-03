Al Museo delle Genti torna a vivere il Risorgimento Abruzzese

Sarà presentata domenica 18 marzo al Museo delle Genti d’Abruzzo la giornata di studi “Il risorgimento d’Abruzzo, opposte contraddizioni” a cura dell’associazione culturale Prima Pescara e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale.

Il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie durante il Risorgimento abruzzese. Gli anni dal 1859 in poi rappresentano un periodo ricco di azioni, pensieri e di contraddizioni. Per comprendere davvero i problemi dell'Italia di oggi, bisogna ascoltare la storia del nostro recente passato. In quest'evento arricchito da argomentazioni di studiosi, cultori della materia e appassionati di storia patria, sarà inoltre presentato il libro "Il Risorgimento d'Abruzzo, dal 1859 ai briganti" a firma di Nicola Monti, presidente dell’associazione Prima Pescara.

Ai saluti istituzionali affidati al Presidente del Consiglio Comunale Francesco Pagnanelli e al presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo Roberto Marzetti, seguiranno gli interventi sul tema.