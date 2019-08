Motoraduno Città di Pescara, le modifiche alla viabilità

Il Comune di Pescara ha ordinato la modifica della viabilità su Piazza della Rinascita, autorizzando l’accesso e la sosta veicolare in tali aree a tutti i tipi di moto e scooter aderenti al “Motoraduno Città di Pescara”, manifestazione mototuristica itinerante che si terrà nelle giornate del 31 agosto e 1° settembre, nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 8 alle ore 20 nella giornata di sabato 31 agosto

dalle ore 8 alle ore 12,30 nella giornata del 1° settembre

Organizza l'associazione Moto Club Pescara.

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione nei luoghi e per i giorni sopraindicati, lasciando un corridoio di almeno 3.5 metri, necessario per il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e soccorso, e mantenerli in perfetta efficienza, per la sicurezza del personale addetto e non, anche con istituzione di un servizio d’ordine.