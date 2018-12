Montesilvano, i bambini della Delfico a lezione di presepe con un laboratorio creativo

45 bambini di Montesilvano hanno preso parte al laboratorio creativo 'Mettici il cuore 2', rivolto ai bambini delle prime classi del plesso Fanny Di Blasio, nell'Istituto Delfico, per realizzare i personaggi del presepe che rappresentano la Natività. Il progetto è stato organizzato dall'associazione Amare Montesilvano con il patrocinio del Comune

«L’obiettivo di questo primo corso sperimentale», dice Ernesto De Vincentiis, assessore al Turismo e al Verde pubblico, «è stato quello di divulgare l’arte dei presepi non solo come riscoperta e/o mantenimento di tradizioni, che vanno ormai perdendosi, ma soprattutto come momento importante di socializzazione. L’intento, riuscito, era quello di formare i piccoli partecipanti al raggiungimento di una discreta tecnica di realizzazione collettiva, imparando ad usare diversi tipi di materiali, per poter allestire piccoli presepi».