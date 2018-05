A Montesilvano quattro giorni di attività formativa in Ultrasonologia

Quattro giorni di attività formativa in Ultrasonologia si terranno a Montesilvano dal 26 al 29 maggio, organizzati dalla Società italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (Siumb) che conta oltre 4 mila iscritti tra internisti, radiologi, chirurghi, gastroenterologi, infettivologi e medici di base.

La Siumb, società leader nel campo dell’ecografia italiana, che stimola e sviluppa studi sull’applicazione degli ultrasuoni nell’ambito della Medicina e della Biologia, svolge da sempre attività formativa molto intensa nel campo dell’ecografia, sia con corsi aperti ai giovani grazie al finanziamento di borse di studio e agli studenti universitari, sia con Scuole di formazione pratica presenti in tutta Italia.

In Abruzzo è presente una scuola di formazione sia nell’Unità operativa dipartimentale di Ecografia internistica del policlinico universitario di Chieti diretta dalla professoressa Cosima Schiavone che nell’analoga struttura dell’ospedale di Pescara diretta dal dottor Giovanni Iannetti. La professoressa Schiavone e il dottor Iannetti sono inoltre rispettivamente Presidente e Segretario generale della Siumb.

Sei i corsi organizzati nel prossimo weekend all’Hotel Serena Majestic di Montesilvano, che vedranno la partecipazione di circa 700 medici e che hanno già registrato il tutto esaurito:

1) Corso teorico di formazione in Ultrasonologia per medici (dal 26 al 29)

2) Corso avanzato di Ecografia in Senologia (26 maggio)

3) Corso avanzato di Ecografia nelle Malattie infettive (27 maggio)

4) Corso avanzato di Ecografia in Endocrinologia (28 maggio)

5) Corso avanzato di Ecografia in Pediatria (29 maggio)

6) Gymnasium e Lyceum Ecografico (26-29 maggio).

7) Corso di Ecografia Siumb per studenti di medicina in collaborazione con Sism (Segretariato italiano degli studenti in Medicina) e Università D’Annunzio.

La Siumb, che ha avuto sempre particolare attenzione per la ricerca scientifica, è editor della rivista internazionale “Journal of Ultrasound” ed è attualmente impegnata insieme ad altre società scientifiche nella redazione delle linee guida della legge Gelli-Bianco sulla responsabilità dei medici.