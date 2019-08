Miss Universe Over: moda, spettacolo e buona cucina

Prima a cena, poi in passerella. Le numerose concorrenti che prenderanno parte al contest "Miss Universe Over" si ritroveranno sabato 17 agosto allo stabilimento balneare "Il Nuovo Tramonto" per una serata all'insegna della moda, dello spettacolo e della buona cucina.

Si tratta di ragazze over 25, italiane e straniere, che siederanno a tavola con gli ospiti del ristorante sul mare prima di dare vita alla sfilata.

Al gruppo di commensali si aggiungeranno anche bizzarri e simpatici personaggi quali Fabio Magliani e Dj Mike, Noemi Candeloro, Riccardo Terzano, Riccardo Pandolfi, Salvatore Marino, il ballerino Andrea Sacco e i Dikson. Nella doppia veste di miss e soubrette, la cantante di origini brasiliane Priscilla Tigre che presenterà i suoi ultimi successi discografici.

Oltre ai premi in palio per le vincitrici del concorso di bellezza, ci sarà anche un estrazione per il pubblico e la degustazione dei vini Donna Noemi presentati dal sommelier Mario. Organizzazione curata da Mario Tommaselli dell'agenzia Fashion Management in collaborazione con la Accillaro Comunicazione. Ultimi posti disponibili. Per prenotare 320.6264573.