Mini corso di Tango argentino con il maestro Joaquin Torres e Zuleika Fusco

Avalon Progetto Tango ha pensato a tutte quelle persone che vogliono provare il tango argentino in modo non impegnativo. Potrete cimentarvi con i primi passi di questo ballo in modo semplice e spensierato, magari nell'ottica di riprendere a settembre o per fare comunque una bella e nuova esperienza.

Joaquin Torres. Ballerino argentino di Tango Salòn, esponente dell’autentico tango dei saloni di Buenos Aires. Il suo ballo tradizionale esprime uno stile unico e personale che coniuga, mediante un abraccio intimo, eleganza e romanticismo ponendo enfasi sulla musicalità, fluidità e armonia dei movimenti.

Con lui ci sarà anche Zuleika Fusco. Il mini corso si svolgerà i primi tre lunedì di luglio (1, 8, 15 luglio) alle 20 nella sede della scuola Avalon Progetto Tango - "Vario" in via Puccini 85, a Pescara. Per informazioni e iscrizioni: Silvia Torrieri, 349/7328773.