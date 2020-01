Messa commemorativa per i 77 anni dalla Campagna di Russia domenica 26 gennaio alla chiesa di Sant'Antonio da Padova. A promuovere l’iniziativa è la sezione Alpini di Pescara, nell’ambito delle manifestazioni "Nel Ricordo, per non Dimenticare". Ecco cosa si legge in una nota:

"Appartengono alla storia la data del 26 Gennaio 1943 e il nome di Nikolajewka, leggende di una battaglia vinta contro l’impossibile legate ai soldati con la penna nera, che in condizioni proibitive riescono a rompere la sacca del Don aprendo la strada per la ritirata. Nessuno potrà mai descrivere del tutto, a chi non c’è stato, quanto accaduto a Nikolajewka, epopea degli alpini i quali con la loro ostinata volontà di sopravvivere in condizioni spaventose, e con il loro coraggio sovrumano fanno dimenticare gli errori commessi a livello militare e politico".