"Merry Z!Mas – Natale con Zapp" a Lo Spaz! di via del Circuito

Il collettivo Zapp! – Zona AutoProduzioni Pescara ritorna con un evento natalizio il 22 dicembre: "Merry Z!Mas – Natale con Zapp". Dopo lo Zapp!Festival di quest’anno tenutosi al Mercato Muzii, il capodoglio (simbolo del collettivo e del festival stesso) torna in città per un evento tutto natalizio.

"Merry Z!Mas" viene organizzato con l’intento di presentare i progetti per il nuovo anno e riunire, in un contesto più "intimo" e festivo, chi già conosce questa nuova realtà e chi ancora non ha avuto modo di viverla.

L’evento inizierà dal pomeriggio con svariate attività tra cui la presentazione della rassegna Zapp 2019 e il vernissage dell’esposizione "Mercante in fiera" a cura di Franz Longhi e Alberto Lupi, una particolare rielaborazione delle carte del famoso gioco.

Non mancheranno tombolone, banchetti, expo e karaoke con dj set a tema. L’ingresso è gratuito. Questo il programma dell’evento: