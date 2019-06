Memorial Roberto Cinelli, al campo sportivo Febo il 2° torneo quadrangolare Under 16

Il Pescara Rugby organizza domenica 9 giugno nell’impianto sportivo “Rocco Febo” di Pescara il 2° Trofeo Under 16 di Rugby “Memorial Roberto Cinelli”, in ricordo del compianto giocatore azzurro, allenatore, dirigente e fondatore della società sportiva.



Il torneo è riservato alle squadre della categoria Under 16. La manifestazione prevede la partecipazione di 4 squadre, che si incontreranno con sorteggio preliminare due a due con un unico tempo di 30 minuti, dove le vincenti giocheranno la finale per il primo e secondo posto, mentre le perdenti giocheranno la finale per il terzo e quarto posto sempre con un unico tempo di 30 minuti. La formula di gioco non prevede una fase di qualificazione.



Squadre partecipanti:

Avezzano Rugby

Polisportiva Paganica Rugby

Sambuceto 2008

Adriatica Rugby Club

Programma:

Ore 16,30 arrivo delle squadre e check-in alla segreteria dell’Organizzazione

Ore 16,45 consegna liste gara e comunicazione abbinamenti

Ore 17 inizio gare con tempi ridotti (tempo unico di 30 minuti, intervallo tra gare 5 minuti)

Ore 18 comunicazione abbinamenti finali terzo e quarto posto e primo e secondo posto

Ore 18,15 inizio finale per terzo e quarto posto

Ore 18,45 inizio finale per primo e secondo posto

Ore 19,45 premiazioni

Ore 20 inizio “Terzo tempo”

Per qualsiasi informazione potranno essere contattati i seguenti numeri:

Angelo Cavarocchi, 377/1606400

Salvatore Prano, 348/6606690

Francesco Santi, 334/7603535

E-mail: abpe.oldrugbypescara@federugby.it.