San Valentino "dolce" da McDonald’s con i McCrunchy Bread

Per la giornata di San Valentino, venerdì 14 febbraio, in tutti i ristoranti McDonald’s di Pescara e dintorni si potranno gustare due McCrunchy Bread al prezzo speciale di 2 euro.

Inoltre, dalle 15 alle 17 sarà sufficiente presentarsi nei ristoranti McDonald’s in coppia e, mostrando in cassa il messaggio d’amore, si riceveranno in omaggio due McCrunchy Bread con Nutella.