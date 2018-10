Mauro Petrarca presenta a Popoli “50 rime di morte (per ridere ma non troppo)”

Torna Mauro Petrarca, cantautore di Castel di Sangro, meglio conosciuto come "poeta cimiteriale", che ha ideato un genere senza dubbio inedito. Il 31 ottobre, giorno di Halloween, e' la data di uscita del suo libro di poesie macabro-ironiche “50 rime di morte (per ridere ma non troppo)”. Domenica 25 novembre ci sarà la presentazione ufficiale al pub di popoli "Route 666".



Riportiamo di seguito, a titolo esemplificativo, 4 liriche del piccolo volume di Petrarca.



LA MORTE



La morte vi chiederà tutto e poi vi butterà in un fosso.



La morte anche vi chiederà una fetta di culo vicino all’osso.







SEI TROPPO BELLA (LA SPOGLIA MORTALE)



Hai impiegato un minuto per spogliarti, in silenzio,



ed io ho osservato un minuto di silenzio.







SEDUTA SPIRITICA COL MORTO (L’OBITORIO NON PUÒ ATTENDERE)



Se ci sei, abbatti un corpo.







INVERNO



Bel tempo si spara.