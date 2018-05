Maurizio Di Fazio presenta a Montesilvano 'Italian Job. Viaggio nel cuore nero del mercato del lavoro'

Venerdì 18 maggio alle 19 si parlerà di "Italian Job. Viaggio nel cuore nero del mercato del lavoro italiano" (Sperling & Kupfer). Modera Edoardo Oliva. L'autore Maurizio Di Fazio, giornalista, scrittore e autore tv, collabora con la Repubblica, L'Espresso, Il Venerdì, il Fatto Quotidiano, Vanity Fair e GQ.

Il libro

Un libro-inchiesta scioccante, un viaggio negli abissi dei nuovi lavori all'italiana. Maurizio Di Fazio racconta un Paese che lavora anche il doppio o il triplo di prima per non perdere un posto non più fisso, e dove sono evaporate in un batter di ciglia tutele e garanzie che si pensavano acquisite per sempre. Progredisce la tecnologia, regrediscono in maniera irrefrenabile i salari e i diritti. Nessun comparto sembra risparmiato, e l'onda lunga della grande crisi cominciata ormai dieci anni fa c'entra ben poco.

Dai piloti degli aerei low cost sull'orlo di una crisi di nervi allo sfruttamento nei centri commerciali, negli ospedali, nei call center; dalle corse matte in magazzino, in motorino o in auto per non inficiare i ritmi forsennati imposti da pistole-scanner e misteriosissimi algoritmi al lavoro sporco da dare in «outsourcing», in subappalto alle cooperative e alle agenzie interinali; dall'obsolescenza programmata della manodopera alla diffusione capillare di nuove forme di caporalato, demansionamento, mobbing. Siamo di fronte a un nuovo schiavismo?