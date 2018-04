Master al Mediamuseum con Giovanni Porzio

Sabato 14 aprile alle ore 15 e domenica 15 aprile dalle 10.30 alle 18, a Pescara, ci sarà il workshop masterclass di Giovanni Porzio, all’interno della programmazione del Master in fotogiornalismo organizzato dalla Fondazione Edoardo Tiboni e dalla fotogiornalista Romina Remigio.

La scheda

Giovanni Porzio, giornalista, scrittore, fotoreporter, è stato per quasi 30 anni inviato speciale del settimanale Panorama. Oggi collabora con il Venerdì di Repubblica. Dal 1979 ha seguito i maggiori conflitti in Medio Oriente, in Africa, nei Balcani, nel Caucaso, in Asia e in America Latina. Durante la Guerra del golfo del 1991 è uno dei primi giornalisti a entrare a Kuwait City. Negli anni seguenti è in Somalia, Etiopia, Eritrea, Algeria, Cina, Indonesia, Sud Africa, Palestina, Bosnia, Kosovo, Cambogia, Colombia, Haiti, Cecenia.

Nel 1997 è a Kinshasa dove assiste al crollo del regime di Mobutu. Nel 2001 in Afghanistan entra con i mujahiddin tajiki a Kabul il giorno della fuga dei taliban. Nel 2003 è a Baghdad durante i bombardamenti, la fine di Saddam e l’invasione americana. Nel 2006 è nel sud del Libano sotto attacco israeliano. Negli ultimi anni ha seguito le “primavere arabe” e i conflitti in Tunisia, Egitto, Libia, Iraq, Siria, Sud Sudan, Somalia e ha pubblicato reportage da Myanmar, Cambogia, Salvador, Venezuela, Messico e Yemen.

Ha vinto numerosi premi giornalistici tra cui il prestigioso“Max David” per i suoi reportage dall’Afghanistan. Ha scritto numerosi libri.

Il workshop

Il workshop intensivo di Porzio verterà sul ruolo dell'informazione nelle zone di conflitto e nelle crisi umanitarie, dalla deontologia al fotogiornalismo, al reportage. I temi affrontati spazieranno dal ruolo dell'inviato in zone di crisi, ai mass media e nuove tecnologie, al ruolo delle fonti: dalla disinformazione, propaganda alle fake news, all’embedding di militari e ong.

Il master in fotogiornalismo è rivolto a studenti, laureati in Scienze della Comunicazione, Lettere e Discipline Artistiche e appassionati di fotografia e giornalismo che intendano conoscere e imparare le tecniche della comunicazione fotogiornalistica. I prossimi seminari e workshop del Master saranno, a seguire, con: Maria Cuffaro, Riccardo Venturi, Antonella Monzoni, Monika Bulaj, Romina Remigio, Gabriella Simoni, Maysa Moroni e Giovanna Botteri.

Per info e iscrizioni: E-mail: masterfgpescara@gmail.com - 338.9892090.