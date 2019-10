Massimo Santilli presenta a Spoltore "Il Sangue di Francesco"

Venerdì 25 ottobre si terrà a Spoltore la presentazione del libro di Massimo Santilli. Il volume, dedicato alle reliquie di sangue di San Francesco d'Assisi e al prodigio della liquefazione, ha la prefazione firmata da Grado Giovanni Merlo. Assieme all'autore interverranno:

Don Gino Cilli,

l'assessore alla cultura del Comune di Spoltore Roberta Rullo,

l'antropologo culturale Maria Concetta Nicolai

L'opera di Santilli è dedicata allo studio che, colmando un vuoto di ricerca, ha consentito di raccogliere interessanti materiali, anche inediti, sulla reliquia più importante del Santo Patrono d’Italia, cioè il suo sangue stimmatizzato.

L’avvincente viaggio sulle tracce dei sacri resti ematici di San Francesco d’Assisi passa per La Verna, Assisi, Roma, Napoli, Bologna, Padova, Ascoli Piceno, Piedimonte Matese in provincia di Caserta, Castel Bolognese in provincia di Ravenna e, in Abruzzo, per Castelvecchio Subequo in provincia dell’Aquila.

Attraverso la lettura del libro si ottiene una singolare visione d’insieme sulle reliquie di sangue del Santo dei santi: Santilli indaga nella complessità di un simbolismo che interroga i vari contesti ambientali, dove l’evento si manifesta, e analizza gli indirizzi dell’analisi storico-religiosa e socio-antropologica di un percorso di conoscenza che stimola profonde riflessioni personali e collettive.