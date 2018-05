Maria Clara Restivo presenta "La strada da fare. In cammino nella regione che (non) c'è"

Sabato 19 maggio alla Feltrinelli verrà presentato "La strada da fare. In cammino nella regione che (non) c'è" di Maria Clara Restivo. Sarà presente l'autrice, che incontrera' il pubblico. Interviene Francesco Coscioni. Ingresso libero.

"Questa volta l'idea è di camminare un posto. Non camminare verso, non camminare in. Ma camminare un luogo preciso, il Molise".

Due ragazze decidono di partire da Torino e scoprire un luogo per loro - e per molti - sconosciuto. Intraprendono un viaggio che durerà un mese e lo faranno a piedi, perché la strada si misura con il ritmo lento dei passi, perdendosi tra sentieri e tratturi dimenticati, ricevendo ospitalità da chi di quel viaggio vuole far parte. "La strada da fare. In cammino nella regione che (non) c'è" è pubblicato da Neo Edizioni.