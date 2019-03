La giornalista Margherita Belgiojoso presenta “Là dove s’inventano i sogni. Donne di Russia”

Al Mediamuseum, sabato 16 marzo, la presentazione del libro della giornalista Margherita Belgiojoso, edito dalla casa editrice Guanda. Dialogano con l’autrice la Presidente della Fondazione Tiboni, Carla Tiboni, e Romina Remigio, fotogiornalista. L’ingresso è libero.

La scheda del libro

Il libro raccoglie in una lunga catena le vite di 16 donne russe. Si passa dall’abolizione della servitù della gleba alle rivolte dei decabristi, dall’assassinio dello zar Alessandro II alla rivoluzione bolscevica, dall’assedio di Leningrado ai gulag e alla perestrojka. Scrittrici, poetesse, ballerine, rivoluzionarie, artiste, figure di potere, dissidenti: donne che hanno avuto una casa in comune, si sono contese le attenzioni di un uomo o hanno lottato per gli stessi ideali.

Attraverso il racconto delle loro storie straordinarie emerge il disegno di un mondo complesso e troppo poco noto. L’epilogo è dedicato a Anna Politkovskaja, l’unica di queste donne che l’autrice ha incontrato di persona nei suoi undici anni a Mosca da giornalista.

L'autrice

Giornalista professionista, ha vissuto oltre un decennio in Russia viaggiando nei paesi dell’ex Urss, scrivendo per le maggiori testate italiane e curando manifestazioni culturali. Nata e cresciuta a Milano, è laureata in storia dell’arte al Courtauld Institute of Art di Londra e ha conseguito un Master in Politica economica alla London School of Economics. Vive a Roma, è sposata e ha due figli.