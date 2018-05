Anche Marco Santin della Gialappa's Band al Satyricom 2018

Arrivano da tutta Italia a Pescara alcuni tra i migliori, più seguiti, più virali, più amati (e perciò più odiati) tra gli autori e i collettivi che da web e social, da librerie e televisioni, spandono satira a piene mani su questo nostro strambo presente.

Il Satyricom 2018 vivrà per due giorni, il 25 e 26 maggio, a Pescara vecchia, tra il Circolo Aternino, i cui tre spazi saranno ribattezzati “sala Molise”, “sala Forse Vax”e “cortile Nuovo Ordine Mondiale”, poi all'auditorium Petruzzi (che diventerà sala “Antonio Razzi”), infine al ristorante Julius di via delle Caserme, e, in notturna, presso il Groovein Largo dei Frentani.

Organizzata dall'associazione Scie Comiche con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, la rassegna arriva al suo terzo anno di vita nella consueta formula, unica nel panorama nazionale, riconosciuta e ambita dal mondo satirico italiano. Dunque incontri con gli autori, mostre di fumetto e vignette, stand up comedy e contest a colpi di battute, e due novità, il “Karaoke brutto” e il gioco da tavolo Rustiko in versione maxi, con un tabellone di 8 metri quadri.

SATYRICOM 2018 si avvale del sostegno del main sponsor MICSO, del sostegno di Arci Pescara, del ristorante Julius, dell' Università Europea del Design. Inoltre sostiene l'Avis Pescara. Media partner dell'evento è Radio Delta 1.

Informazioni sui workshop orari e iscrizioni sono sul sito Internet www.satyricom.it. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.