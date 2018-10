Marco Battista alla biblioteca comunale di Montesilvano con un giallo mozzafiato

Sabato 13 ottobre a Montesilvano secondo appuntamento di stagione del cartellone curato dal Comitato cultura e Territorio con un romanzo giallo dalla trama intrigante: 'Molto più di un giorno in più', firmato dallo scrittore Marco Battista.

L'autore, nato a Pescara nel 1965, è cuoco per professione e scrittore per passione. Ha iniziato a scrivere a 40 anni dei racconti brevi, con i quali ha partecipato a vari concorsi, sempre conquistando il podio. Con il suo primo romanzo, Battista fissa in modo indelebile ricordi di persone care, luoghi del cuore, stati d'animo, momenti che raccontano una vita: