A Montesilvano Manuela Prosperi omaggia i mille volti della donna

La scrittrice e pittrice montesilvanese Manuela Prosperi sarà nella biblioteca comunale Agostinone di Montesilvano per presentare la sua ultima silloge dal titolo 'Petali di rosa'.

I suoi versi ricordano lo stile passionale di Alda Merini. Terzo posto al premio Liberarte di Mattinata di Foggia con la poesia musicata "Strega", premio giuria delle arti letterarie di Torino con "Ad una carcerata", ha pubblicato due libri, un audiolibro con la casa editrice "Poeti e poesie" di Roma del poeta Elio Pecora.

Sabato 9 marzo declama una poesia contro il femminicidio, A bocca chiusa, pubblicata anche su YouTube. Questa è la sua prima silloge. Il libro è un susseguirsi di poesie che lei chiama petali, dedicate all’Universo donna, sulle donne e per le donne. Si compone di due parti non divise: le prime 12 dedicate per le donne, le altre 23 da una donna percorrendo tutti i suoi sentimenti. Ci sono diversi riferimenti alle rose e ai petali.

Da qui il titolo del volume. La silloge contiene anche una ballata sul femminicidio e alcune poesie sulle bellezze naturali abruzzesi, tra cui la Majella, alla quale la Prosperi è molto legata e che ha scoperto da pochi anni.