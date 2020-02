'Lupus in tabula' al circolo Futuro Imperfetto 2.0

Domenica 1° marzo, dalle 21.30 in poi, unisciti anche tu al villaggio con circospezione in attesa di una nuova notte dove i lupi tenteranno di sbranare qualcuno di noi.



'Lupus in Tabula' è un gioco di società fatto di ruoli segreti: faranno tutti parte del villaggio e daranno vita ad una tenebrosa scena del crimine dove il Villaggio e i Lupi sono in contrasto.



E tu chi sei? Villico o forse Lupo? Veggente o Strega? Cacciatore o Guardiano? Vieni anche tu a risolvere il caso!