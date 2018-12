Luigi Lo Cascio presenta a Pescara “Ogni ricordo un fiore”, il suo primo libro

Luigi Lo Cascio, vincitore del Premio Flaiano per il Cinema nel 2013, torna a Pescara per presentare il suo primo libro, “Ogni ricordo un fiore” (Feltrinelli). Si tratta di un incontro in anteprima, cui seguirà la proiezione del primo film da regista di Lo Cascio: "La Città ideale".

Appuntamento mercoledì 5 dicembre con il seguente programma:

alle ore 18 la presentazione di "Ogni ricordo un fiore"

alle ore 19.30 la proiezione di "La Città ideale"

Entrambi gli eventi, a ingresso libero, saranno moderati da Romina Remigio.