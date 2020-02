Luca Pompei presenta a Moscufo 'Come gli alberi spogliati ad aprile'

Il giornalista di Rete 8 Luca Pompei presenterà il suo libro 'Come gli Alberi spogliati ad aprile' domenica 16 febbraio al Frantoio delle Idee di Moscufo. L’evento è organizzato dall’Associazione Cultour Moscufo con il patrocinio del Comune di Moscufo. Ingresso libero.

Oltre all’autore saranno presenti anche l’editore Alessio Masciulli e la giornalista Alessandra Renzetti, mentre Sandra D’Alberto leggerà brani estratti dal romanzo. Ecco che cosa dichiara il presidente dell’Associazione Cultour Moscufo Mimmo Ferri:

“È un libro che alla luce di un terribile disastro incontrollabile come il terremoto porta con sé uno sconvolgimento del mondo naturale ma soprattutto del mondo interiore di chi rimane coinvolto; ne determina il verificarsi di un trauma che trasforma irreversibilmente il modo di pensare e di comportarsi, in riferimento non solo alla ricostruzione materiale delle cose care distrutte ma soprattutto alla propria identità e alla propria cultura”.

E ancora:

“Nel libro si coglie da una parte il disagio dell’incertezza del quotidiano e dall’altra la forza e la voglia di riappropriarsi al più presto della normalità. In più punti si percepisce il magico ricordo del passato con le sue luci e con le sue ombre per far germogliare le radici di un tempo in funzione del futuro di una piccola comunità che non vuole perdere le propria appartenenza. Una forte resilienza da parte dei Casentinesi, abitanti di una piccola frazione di Sant’Eusanio Forconese in provincia dell’Aquila, che non vogliono spegnere quella luce necessaria per far rifiorire la vita”.