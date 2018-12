Lotta al tumore al seno, Komen Abruzzo raccoglie 2.475 euro [FOTO]

Komen Abruzzo lancia un fund raising per la prevenzione nella lotta contro il tumore al seno. E 130 persone rispondono all'appello, favorendo una donazione complessiva di 2.475 euro.

Grande successo, ieri pomeriggio al "Senaxx" di via Cesare Battisti, per l'evento benefico "Pink Christmas Cocktail", fortemente voluto dal neonato Comitato Abruzzo - Komen Italia presieduto da Isabella Marianacci e composto da figure femminili di spicco quali Marianna Nuzzo, Gemma Andreini, Clotilde Grande, Bianca Saquella, Monica Di Pillo, Antonella Di Camillo, Maria Di Giamberardino, Francesca Schunck e Paola Leccese.

L'occasione è stata propizia per scambiarsi gli auguri di Natale, accompagnati dal sax di Alberto Grossi e dalla voce di Alessandra Dambra, ma anche per sostenere le attività di Komen Abruzzo, dal momento che una parte dei fondi raccolti verrà destinata a progetti di prevenzione per la lotta contro il tumore al seno e per la tutela della salute femminile nella nostra regione.

Numerose le presenze istituzionali importanti: