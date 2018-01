"Littérature française" di Fernando Cipriani al Mediamuseum

Giovanbattista Benedicenti e Marco Presutti presentano il libro di Fernando Cipriani, Littérature française. Approches pluridisciplinaires. Sociologie, histoire, sciences psychopédagogie, littérature comparée, Solfanelli editore

Sarà presente l’autore. Ingresso libero. La conversazione costituisce il primo del ciclo di conversazioni di Attualità culturale in dialogo (primo semestre, terzo anno) promosso dalla Fondazione Edoardo Tiboni e dall’Istituto nazionale di Studi crociani.

Il libro affronta problematiche e aspetti pluridisciplinari presenti nella letteratura francese con l’interesse pedagogico a fare da filo rosso del discorso. L’orizzonte spazia dal romanzo di formazione (le Télémaque di Fénelon) al romanzo d'infanzia (Le Grand Meaulnes, Les Enfants terribles, Sébastien Roch), dal romanzo filosofico e fantascientifico (L'Eve future di Villiers) alle poesie di Rimbaud sulla Comune che offrono una visione ironica e poetica che supera il momento storico.

Chi è Fernando Cipriani

E' stato docente nelle Scuole Medie e superiori, lettore d'italiano in Francia (Università di Nancy), ricercatore presso la Facoltà di Lingue di Pescara (Università "G. D'Annunzio"), libero docente presso la facoltà di Scienze sociali di Chieti e presso la Facoltà di Scienze politiche di Teramo. Autore di sei volumi sulla letteratura francese, riunisce in questo libro i suoi contributi presentati in occasione di colloqui internazionali (Parigi-Sorbona, Bologna, Pescara) e articoli pubblicati in questi ultimi anni nei Cahiers Octave Mirbeau.