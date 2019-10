"I limiti del giudizio, la libertà nell'amore": incontro con Zuleika Fusco 

In occasione dell'imminente riapertura annuale a Pescara dei laboratori 'Cerchio di sorellanza' e 'Cerchio di fratellanza 'ormai attivi da 14 anni, Avalon organizza l'incontro in cui Zuleika Fusco ci condurrà in un'accurata e interessante esplorazione dei limiti del giudizio che, per etimo, definisce e incasella in quanto frutto della funzione difensiva della mente. Al suo opposto si pone la qualità più raffinata dell'essere e prima legge dell'universo: l'Amore.



L'incontro, intitolato "I limiti del giudizio, la libertà nell'amore", è gratuito ed è rivolto a donne e uomini; è gradita conferma di presenza tramite e-mail a centroavalon@yahoo.it, ai numeri di telefono 339.1168748 o 349.7328773. Appuntamento il 24 ottobre.