Lezione gratuita sui Fiori di Bach con Barbara Crocetti

Lezione gratuita sui Fiori di Bach mercoledì 29 gennaio con l'insegnante Barbara Crocetti.

La prima lezione è appunto gratuita, poi decidete se continuare. Didattica in aula oppure on line. Lezioni settimanali per un apprendimento migliore.

Tre livelli certificati, ma potete seguirne anche solo uno. Operatività fin da subito. Affiancamento costante e continuo, e molto altro.