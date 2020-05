A Lettomanoppello la prima edizione di “Balconi fioriti”

Vestire di fiori il paese per far girare un immagine di Lettomanoppello colorata e fiorita, anche in questo momento di difficoltà, è uno degli obiettivi del concorso, che nasce principalmente per valorizzare e abbellire il paese attraverso il decoro floreale di davanzali, giardini e aiuole. L’iniziativa organizzata dall’amministrazione dall’assessorato al Turismo del Comune di Lettomanoppello, in collaborazione con la Pro Loco Tholos, nasce mesi fa nell’ambito di un programma teso a valorizzare il nostro territorio, che attraverso i fiori vuole anche favorire il senso di appartenenza, di integrazione e coinvolgimento nella comunità al tempo del Coronavirus.

Per partecipare sarà sufficiente scaricare il regolamento e il modulo di adesione dal sito del Comune di Lettomanoppello e inviarlo entro il 22 maggio su whatsapp al 333-2113995 e 347/7678214 o all’e-mail prolocotholos@gmail.com. Il concorso che è gratuito ed aperto a tutti i cittadini e commercianti di Lettomanoppello, prenderà il via il 25 Maggio e si chiuderà il prossimo 25 giugno, data entro cui i balconi, giardini e aiuole dovranno essere allestiti. A tal proposito, il presidente della Proloco Davide Di Primio ha specificato:

"Nonostante il distanziamento sociale, attraverso questo evento si vuole mantenere vivo e forte il legame con la comunità, alimentare la cultura della bellezza e delle sue rappresentazioni". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco, invece, cosa ha detto il sindaco Simone Romano D’Alfonso: “L'iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di piante e fiori nel contesto urbano sia come elemento di decoro per le nostre case e del paese stesso, sia come senso civico. Abbiamo deciso di lanciare il concorso nella convinzione che davvero ognuno di noi possa fare la propria parte per l’ambiente, anche con un semplice balcone fiorito”.