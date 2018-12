Lettomanoppello, ecco il cartellone degli eventi natalizi 2018

Ricco cartellone degli eventi natalizi del Comune di Lettomanoppello, organizzato con la proficua collaborazione fra il Comune e il mondo dell'associazionismo locale.

Gli eventi sono organizzati dalla Pro Loco Tholos e dalle altre associazioni e varie realtà lettesi, tra cui gli Zampognari per le vie del paese il 22 dicembre, la Tombolata di Beneficenza della Pro Loco che sarà presente in diversi eventi, la banda dei Babbi Natale e la sorpresa di Natale a cura dell'Adv Spettacoli il 24 dicembre, lo Xmas Jumper Day il 26 dicembre in favore di Save the Children, il Canto di Natale al Teatro Comunale il 4 gennaio a cura dell'Associazione Letto....a Teatro, e l'arrivo della Befana all'Epifania che tutte le feste si porta via il 6 gennaio.

Una citazione particolare va fatta per lo Xmas Jumper Day, l’iniziativa per Save the Children dedicata ai buffi maglioni natalizi che si terrà a partire dalle ore 16 del 26 dicembre, a cura del Comune di Lettomanoppello e ADV spettacoli. Un evento tra divertimento e solidarietà con l'animazione per bambini, il saluto di Babbo Natale, il teatro di magia, i trampolieri, il teatro di strada con gli elfi burloni, la tombolata di beneficenza e il Live Show de "Le Panocchie dell'Adriatico".

Partecipare è semplice, basta mettersi in gioco sfoggiando un buffo maglione natalizio, jumperizzandosi tra teatro di strada, animazione per bambini, teatro di magia, trampolieri e saltare a ritmo di musica con "Le Panocchie dell'Adriatico". Durante la serata postare le foto sui social con l’hashtag #XmasJumperDay e taggando l'evento.

L’obiettivo è invitare tutti i partecipanti a non prendersi troppo sul serio per un giorno e a sfoggiare un maglione a tema natalizio, di quelli tanto in voga nei paesi anglosassoni,da decorare lasciando spazio alla propria creatività e stravaganza per poi raccogliere fondi che doneranno un sorriso ai bambini meno fortunati.