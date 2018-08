Lettomanoppello: torna “Lectrock”, tanto divertimento con i Flintstones nella città della pietra della Maiella

Nell’ambito degli eventi dell’Estate Lettese 2018, venerdì 31 agosto l’amministrazione comunale organizza, nel centro storico di Lettomanoppello, “Lectrock”, “un viaggio tra passato e presente… tra pietre, personaggi preistorici, musica, stand gastronomici e molto divertimento” con artisti di strada, dj music, music live band e teatro di strada.

“Lectrock”, che in un primo momento era previsto per il 10 agosto scorso e poi è stato spostato per il maltempo, è patrocinato dal Comune di Lettomanoppello e organizzato con la collaborazione del vicesindaco Simone Romano D’Alfonso, dello staff di “La Notte Magica” con la coordinatrice dell’evento e degli addobbi Arianna Barbetta, di “Adv Spettacoli” con Antonio Di Vello, ideatore dell’evento che coordina la parte degli spettacoli, di “Movielive produzioni video” con Carmine Di Cecco che si occupa della diretta video e di “Top Master” con Agostino Toppi.



La manifestazione è legata alla tradizione ancestrale della lavorazione della pietra dei maestri scalpellini lettesi, imprezziosita con un tocco di simpatia e originalità, attraverso un tuffo nel mondo dei Flintstones, a partire dal nome dell’evento che fa riferimento alla città in cui sono ambientate le puntate del cartoon: Bedrock.



L’evento sarà animato da artisti come il “Mago Dario”, “I taglia 90”, il Dj Andrea Di Fazio e Matteo Conti. I costumi saranno curati dall’associazione “Letto… a teatro”. Il pomeriggio, per la gioia dei più piccoli, ci sarà anche l’animazione. In serata è prevista la speciale partecipazione del comico di “Zelig” Dado.