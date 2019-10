“Le lesioni non melanocitarie del volto”, incontro alle Torri Camuzzi

Le Unità Operative Semplici Dipartimentali di Chirurgia Maxillo Facciale e di Dermatologia del Presidio Ospedaliero di Pescara hanno organizzato il corso “Le lesioni non melanocitarie del volto” che si svolgerà sabato 5 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 14 nella sede delle Torri Camuzzi, in Largo Filomena Delli Castelli.

Responsabili scientifici dell’evento sono il dottor Giuliano Ascani e il dottor Giampiero Mazzocchetti, Dirigente Medico dell’Uosd di Dermatologia; il corso è patrocinato dalla Asl di Pescara e dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pescara ed è accreditato per le seguenti professioni:

Medico Chirurgo con specializzazione in dermatologia e venereologia; chirurgia maxillofacciale; chirurgia plastica e ricostruttiva; otorinolaringoiatria; anatomia patologica; medicina generale (medici di famiglia); odontoiatria

Infermiere

Le lesioni non melanocitarie, quali le precancerosi cutanee come la cheratosi attinica, ed i tumori maligni epiteliali epidermici come il carcinoma basocellulare e il carcinoma spino cellulare, rappresentano la patologia cutanea più frequente del volto.

In particolare, negli ultimi dieci anni l’incidenza dei carcinomi cutanei è aumentata, si stima che il 50% dei bianchi al disopra dei sessanta anni svilupperà un carcinoma cutaneo.

Risulta di fondamentale importanza, quindi, che tutti i medici abbiano familiarità con gli aspetti clinici di questi tumori per formulare una diagnosi tempestiva riducendo la morbilità e i costi dei trattamenti.

Obiettivo del corso è quello di presentare e discutere, con approccio multidisciplinare, tutti i principali aspetti delle lesioni non melanocitarie del volto, dalla prevenzione e diagnosi precoce fino al trattamento dei casi più avanzati.